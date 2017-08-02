Новгородская оппозиция взялась за прямые выборы мэра

Великий Новгород, , 19:41 — REGNUM Депутаты Новгородской областной думы Алексей Чурсинов (ЛДПР) и Ольга Ефимова (КПРФ) внесли в региональный парламент проекты областных законов, касающихся возвращения прямых выборов мэра. Как выяснил сегодня, 2 августа, корреспондент ИА REGNUM, ЛДПР решила ограничиться возвратом прямых выборов мэра Великого Новгорода, а инициатива КПРФ касается всех глав муниципальных образований региона.

Депутат, вице-спикер областной думы Алексей Чурсинов пояснил, что в инициативе ЛДПР речь идёт только о Великом Новгороде, потому что «именно вокруг выборов мэра областного центра мы всё время ломаем копья». Кроме того, есть в этом, по его словам, «определённая юридическая уловка».

"Она связана с тем, что законодательная инициатива, направляемая в Новгородскую областную думу, должна быть согласована всеми заинтересованными лицами. Естественно, получить согласование или несогласование от глав всех муниципальных районов — это процедура несколько более сложная, чем получить его же, только от мэра Великого Новгорода», — пояснил Чурсинов.

По его словам, запрос мэру города Юрию Бобрышеву уже направлен. Сама законодательная инициатива внесена в региональный парламент в понедельник, 31 июля.

Во вторник, 1 августа, с поправками в этот же областной закон («О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района») в Новгородскую областную думу обратилась депутат Ольга Ефимова.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM Ефимова подчеркнула, что инициатива КПРФ принципиально отличается от поправок ЛДПР тем, что у ЛДПР речь идёт только о территории Великого Новгорода.

«Мне, конечно, очень непонятна эта позиция: 26 июля голосовать за проект власти (предполагающий назначение мэра Великого Новгорода на конкурсной основе — прим. ИА REGNUM ), а буквально через неделю вносить проект за прямые выборы. Никакой логики, никакой последовательности», — отметила Ольга Ефимова.

Она подчеркнула, что КПРФ принципиально выступает за возвращение прямых выборов глав всех муниципальных образований Новгородской области.

«Нельзя отделить Великий Новгород и считать, что здесь — грамотные люди, которые могут мэра выбрать, а в районах иначе», — пояснила она.

Также Ефимова заявила, что в КПРФ готовы к длительной процедуре согласования проекта поправок с главами городского округа и муниципальных районов, если она будет необходима, поэтому на рассмотрение депутатов Новгородской областной думы она может быть вынесена не на ближайшем заседании в августе, а позднее.

Алексей Чурсинов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в инициативе ЛДПР нет противоречия с недавним голосованием депутатов фракции на областной думе.

«Действующее законодательство до той думы говорило нам, что мэр избирается из числа депутатов городской думы, сити-менеджер назначается через комиссию. И другого варианта, действующего, у нас не было, а наличие «двух голов» у города, на наш взгляд, могло спровоцировать конфликт между ними и привести к трудностям, значимым для существования нашего города в принципе. Поэтому когда была внесена поправка о том, чтобы вместо «двух голов» сделать «одну голову» — естественно, мы её поддержали, потому что всё-таки одна голова лучше, чем две. Таким образом, на сегодняшний день произошла унификация: мэр города назначается так же, как главы районов. И в городе уже не будет прогнозироваться конфликт между двумя лицами», — пояснил Алексей Чурсинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля депутаты Новгородской областной думы большинством голосов изменили порядок избрания власти в Великом Новгороде: от принятой ранее «двуглавой» модели с сити-менеджером и мэром из числа депутатов отказались в пользу градоначальника, избранного по конкурсу.

Ранее, в марте 2017 года, областной депутат Михаил Караулов выступил с инициативой о возвращении прямых выборов глав всех новгородских муниципалитетов, но она так и не дошла до обсуждения в региональном парламенте.

Напомним, срок полномочий действующего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева истекает в 2018 году. Сам градоначальник неоднократно выступал за возвращение прямых выборов мэра города.

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