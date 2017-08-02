Молдавия несется к геополитической катастрофе, Додон молится на Афоне

Кишинёв, , 19:33 — REGNUM Решение правительства Молдавии объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата является «актом большой политической глупости» и «медвежьей услугой для Молдавии и молдаван». Об этом заявил 2 августа президент Молдавии Игорь Додон, совершающий в эти дни поездку на гору Афон в Греции, где «молится за Молдавию», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не знаю, делают власти это по своей инициативе или скорее действуют как марионетки, которыми руководят из-за океана, — продолжил Додон. — Ясно одно: сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликт».

По словам президента, власти на большой скорости ведут Молдавию к политической и геополитической катастрофе, и последствия этого будут чувствоваться еще много лет. Действия властей, отметил Додон, сводят к нулю его усилия по восстановлению отношений с Россией. Додон также вступил в заочную полемику со спикером парламента Андрианом Канду, заявив, что у того нет мужества работать в интересах Молдавии. При этом имени человека, фактически принимавшего решение в отношении Рогозина — лидера Демпартии Владимира Плахотнюка — Додон в очередной раз даже не осмелился произнести.

Спикер парламента Молдавии от Демпартии Андриан Канду в свою очередь заявил, что у него складывается ощущение, что президент Додон защищает интересы другого государства. Он назвал объявления Рогозина персоной нон грата реакцией на провокации со стороны российского чиновника. «Молдавию и ее граждан нельзя оскорблять. Молдавия не будет стоять на коленях ни перед одним государством, каким бы большим или маленьким оно ни было. У нас есть чувство собственного достоинства», — заявил Канду. Он добавил, что международные отношения должны строиться на взаимном уважении.

Дмитрий Рогозин, отметим, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.

ИА REGNUM также напоминает, что президент Молдавии Игорь Додон обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В то же время Долдон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

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