На «Территории смыслов» обсудили счастье с лидерами думских фракций

Владимир, , 19:28 — REGNUM Дискуссия с лидерами четырёх фракций Государственной думы РФ состоялась сегодня, 2 августа, на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Участниками встречи стали руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов, руководитель фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский и руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Вместе с политиками участники форума поговорили о счастье. Ведущим дискуссии выступил начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

В кратком вступительном слове Ярин обратился к молодым людям, отметив одно из наиболее важных качеств политика. «Надеюсь, что в рамках этой смены вы получите важную компетенцию, без которой крайне сложно представить эффективную работу политика — умение слышать своих партнёров, даже если по каким-то причинам ваши политические взгляды на сегодняшний день не совпадают», — отметил представитель администрации президента России.

По словам Ярина, «невозможно быть политиком, если ты не думаешь о своей стране и о своём народе». Как передает пресс-служба форума, лидер думской фракции «Единой России» Владимир Васильев назвал счастьем результат труда, отметив две возможные категории этого чувства.

«Счастье человека бывает подаренное судьбой, а бывает — заработанное. С вами сегодня встречаются руководители четырёх думский фракций, и вам судить о нашей деятельности, но, наверное, могу сказать и за моих коллег, что никому из присутствующих здесь даром ничего не давалось», — сказал Васильев. Он также подчеркнул, что «у политика не может быть только личного счастья». «Политик должен работать для того, чтобы счастливыми были люди, которых он представляет», — добавил лидер думской фракции «Единой России».

Сергей Миронов обратился к собравшимся, заявив, что счастье заключается в возможности «делать счастливыми людей, которые находятся рядом с вами».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал молодых политиков опираться в своей работе на правду. «Я попрошу коллег из администрации президента организовать на «Территории смыслов» смену молодых историков. Пусть они расскажут правду об истории нашей страны. Нельзя, чтобы у нас в России была разная позиция по ключевым историческим событиям», — заявил Жириновский.

Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о счастье, также обратился к опыту истории нашей страны. «С хорошей наукой и техническим прогрессом нашей стране никто не страшен. И я убеждён, что нам под силу решить любую задачу, если мы будем опираться на лучшее, что есть в тысячелетней истории нашей страны», — отметил лидер КПРФ.

Напомним, всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка принимает 7 тематических смен.

Участниками смены стали более 1000 молодых парламентариев и политических лидеров из всех регионов России.