Додон: Объявление Рогозина персоной нон грата — это ошибка

Кишинёв, , 19:26 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства своей страны объявить вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Соответствующее заявление Додон опубликовал сегодня, 2 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Объявить вице-премьер-министра России персоной нон грата — это акт большой политической глупости. И большая «медвежья услуга» для Молдавии и молдаван. Я не знаю, сами принимали решение молдавские правители или ими, как марионетками, управляли из-за океана», — заявил Додон.

Президент считает, что Кишинёв оказался вовлеченным в беспрецедентный за последние 25 лет дипломатический скандал.

Напомним, скандал разгорелся после того, как власти Румынии отказались пустить в своё воздушное пространство самолёт, на котором находился Рогозин.

Российский вице-премьер летел в Молдавию на переговоры с Додоном, а также собирался принять участие в торжествах по случаю 25-летия независимости Приднестровья.

Стоит отметить, что Рогозин также занимает должностьспецпредставителя президента России по Приднестровью.

В итоге визит Рогозина в Молдавию и Приднестровье не состоялся. Вице-премьер пообещал предпринять ответные меры против властей Молдавии и Румынии. Тогда правительство Молдавии, которое ведёт внутриполитическую борьбу против президента Додона, объявило Рогозина персоной нон грата.