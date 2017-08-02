Трамп ввёл новые антироссийские санкции

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Корейской Народно-Демократической Республики, который ранее был практически единогласно одобрен обеими палатами Конгресса. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идёт о законопроекте, который значительно расширяет секторальные санкции против российской экономики. Кроме того, санкции вводят значительные ограничения против российских энергетических проектов, в том числе, в Европейском союзе.

В частности, новый санкционный закон корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Стоит отметить, что в первоначальной редакции законопроекта речь шла о всех подобных проектах в Российской Федерации, в которых участвуют физические и юридические лица, попавшие под американские санкции. Однако в окончательной редакции под санкции попадут только новые проекты в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более. При этом речь идёт как о внутрироссийских проектах, так и зарубежных.

Напомним, Москва восприняла новые санкции крайне негативно. После того, как законопроект был одобрен Конгрессом, российские власти предписали сократить персонал американских дипломатических миссий в России почти в три раза.

В Евросоюзе, который сильно рассчитывает на совместные с Россией энергетические проекты, в частности, на «Северный поток-2» и на «Турецкий поток», раскритиковали новые американские санкции.

Евробюрократы прямо заявили, что с помощью новых санкций США пытаются освободить место для своего газа на энергетическом рынке ЕС. Еврокомиссия пригрозила США ответными мерами.

Что касается Трампа и его администрации, то они также были не в восторге от новых антироссийских санкций, о чём накануне заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Однако, законопроект был принят обеими палатами Конгресса практически единогласно, что означает невозможность использования президентом права вето. Подпись Трампа на принятие закона о новых антироссийских санкциях по сути не влияла.

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