В ЛНР очередной подрыв памятника: есть раненые

Луганск, , 18:00 — REGNUM Неизвестные лица взорвали основание памятника ополченцам в Червонопартизанске Свердловского района, ранены пять человек. Об этом сообщило министерство массовых коммуникаций и связи ЛНР.

«Сегодня около 10 часов утра на окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной Ворошилова прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа, в день третьей годовщины освобождения Свердловского района от вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

«В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Свердловскую ЦГБ (центральную городскую больницу) № 1. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, Народной милиции и других служб и ведомств», — пишет издание «Восточный Донбасс», на которое ссылается министерство.

По данному факту ведется следствие, жителей Свердловского района правоохранители призывают быть особенно внимательными и осторожными.

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Ранее на месте памятного знака в Червонопартизанск был установлен закладной камень жертвам киевских силовиков. Первый мирный житель погиб здесь 2 июля 2014 года. Спустя восемь дней произошел массированный обстрел Червонопартизанска. 10 июля 2014 года возле воздухоподающего ствола шахты «Красный партизан» объединения «Свердловантрацит» автобус с шахтерами попал под артиллерийский удар ВСУ. По рассказам очевидцев, автобус буквально разорвало на две половины. Пять горняков погибли на месте, более 10 получили ранения.

Напомним, в ночь на 1 августа 2017 года мощный взрыв произошел в центре Луганска, в результате чего поврежден памятник защитникам республики. Сотрудники МГБ ЛНР взрыв в центре Луганска квалифицируют как теракт.