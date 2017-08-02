«Яблоко» vs «Единая Россия» на выборах-2017. Кто сорвет куш?

Москва, , 17:32 — REGNUM Борьба за «место под солнцем» на выборах 10 сентября 2017 года развернется между старым поколением тех, кто умеет обращаться с бюджетными средствами и новым молодым поколением, кто хочет поиграть в политику, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Как он заявил на пресс-конференции экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM, люди в Москве недовольны парковками и реновацией, именно они могут пойти на выборы в качестве оппозиции к правящей партии «Единая Россия».

«Чем недовольны люди в Москве — это парковками, реновацией. Да, они слышны, но теряются на общем фоне москвичей, которые практически всем довольны — плитками, новыми дорогами, парками, ресторанчиками. Эти недовольные люди могут пойти на выборы и, как мы видим, сейчас «Яблоко» формирует некоторое количество кандидатов в муниципалитеты, которые могут претендовать на некоторую конкуренцию с «Единой Россией», — отметил он.

Данилин обратил внимание на то, что муниципальный фильтр в 2018 году не будет таким же, как в нынешнем году. Тот факт, что «старое поколение» врачей и директоров школ победит своих молодых конкурентов, кажется очевидным и непреложным. Именно по этой причине мэр Москвы Сергей Собянин не выступал перед муниципалитетами.

«Зачем Собянину делиться своим авторитетом с директорами школ, с главными врачами больниц, с бюджетниками? Какой смысл в этом, учитывая что эти директора школ и главные врачи и без того прекрасно победят своих молодых конкурентов. На выборы пойдут две когорты: первая самая дисциплинированная наша и самая недисциплинированная их. Победит тот, кто приведет больше своих», — считает Данилин.

Он также отметил, что процент избирательной явки не имеет особого значения для предстоящих выборов.

«Будет 6% или 15% не имеет значение, будет несколько десятков яблочников или нет, тоже роли не играет, главное, что 146 муниципальные образований по Москве действительно обладают крупными бюджетами — 45−80 миллионов рублей. Сейчас мы видим, что люди умеют с этими деньгами справляться, а люди, которые хотят туда прийти, нет. Борьба будет между бюджетниками и новым молодым поколением, которые еще в 2011 году были детьми, а сейчас думают, что могут делать политику. Хочу сказать, что те, кто приходил в 2011 году, уже разочаровались, потому что муниципалитеты — это не про политику», — подчеркнул эксперт.

По мнению генерального директора «Агентства политических и экономических коммуникаций» АПЭК Дмитрия Орлова, главная угроза на предстоящих выборах — появление информационных войн, которые повысят негативный фон во время предвыборных кампаний.

«Но вероятность такого сценария сегодня, когда реновация погашена, невелика. Риск информационных взрывов сохраняется, но невелик. Игра на низкой явке окажется не вполне адекватной. При этом совсем незаметно предвыборную кампанию провести не удастся. Мэру придется хоть раз высказаться из соображений общей политической логики», — подчеркнул Орлов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-центре агентства состоялась встреча экспертов клуба «Регион». На конференции поднимались вопросы муниципальных выборов 10 сентября 2017 года.