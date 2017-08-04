Кто займет опустевшие земли Украины

Киев, , 03:40 — REGNUM Процесс евроинтеграции Украины вызывает серьезное беспокойство у экспертов ООН. Почему благой процесс демократизации стал причиной особого внимания международных экспертов к демографическим проблемам «освобожденной» Украины, пишет в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Процесс обезлюживания Украины набирает обороты. Масштабная волна украинских гастарбайтеров, хлынувшая в Россию и Европу после прихода к власти антинародной хунты, напрямую ставит вопрос о неизбежности освоения обезлюдивших земель соседними государствами. Страна «с разрушенной экономикой и без сил для выживания», — так пишет директор отдела стратегии Warsaw Inetrprice Institue Анджей Талага.

Толчком к его публикации послужили последние прогнозы ООН в отношении Украины. Как указывается, большая часть украинских трудовых мигрантов не стремится к возвращению на родину. Этот фактор в сочетании с отсутствием реальной экономической помощи со стороны Евросоюза приводит к эффекту «плана Маршалла наоборот», когда микроскопические подачки приводят только к разрушению экономики.

Подробности читайте в статье: Польша будет колонизировать Украину после новой Руины: обзор евроинтеграции

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