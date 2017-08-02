В МИД Молдавии рассказали, за что Рогозина объявили нон грата

Кишинёв, , 17:27 — REGNUM Поводом для объявления вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии стало его интервью телеканалу «Россия 24». Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИД, в этом интервью Рогозин, по мнению Кишинева, «позволил себе клеветнические домыслы в адрес Республики Молдова и граждан страны».

«Также российский вице-премьер позволил себе оскорбительные оценки в адрес властей нашей страны, которые носили лживый и оскорбительный характер», — считают в молдавском ведомстве.

Читайте также: Рогозин: У нас есть неиссякаемый ресурс тех, кто готов защищать ПМР

Эти аргументы были изложены послу России в Молдавии Фариту Мухаметшину, которого 2 августа вызвали в МИД Молдавии. В молдавском внешнеполитическом ведомстве указали, что «это не первая выходка такого рода российского вице-премьера, которая не может быть расценена иначе чем грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства».

Там добавили, что это не вписывается в «характер двусторонних отношений, которые Республика Молдова желает выстраивать с Российской Федерацией на основе взаимоуважения».

В молдавском МИД считают, что заявления российского высокопоставленного чиновника оказали «чрезвычайно негативное воздействие на имидж и престиж Республики Молдова как на внутреннем уровне, так и на внешнем». В этой связи Мухаметшина уведомили о решении молдавских властей объявить Рогозина нежелательным лицом на территории Молдавии с запретом въезжать и пересекать территорию страны.

Рогозин, отметим, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин нон грата: Молдавия взяла курс на дестабилизацию всего региона