Литовский кадровый подход: ненависть к России – лучшая характеристика

Вильнюс, , 17:26 — REGNUM

Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Арвидас Анушаускас сегодня, 2 августа, обратился в министерство социальной защиты и труда Литвы с просьбой объяснить назначение на должность руководителя Департамента по делам молодежи Йонаса Ляняускаса.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, недоумение у политика вызвало то, что Ляняускас в своё время работал в правлении Координационного совета российских соотечественников. В 2012 году он принимал участие в различных проектах, которые в том числе финансировало посольство РФ в Литве в качестве главы Русского культурного центра, а в 2013 году — как член правления «Ассоциации инициативной молодёжи».

Анушаускас называет Ляняускаса лицом, которое «прошло сквозь фильтр «мягкой силы» России», а значит, он якобы не может работать в госслужбе и занимать такой высокий пост при министерстве. Ляняускас вступил в должность с августа 2017 года.

«Я хочу спросить министра соцзащиты и труда, неужели у нас так и не выросли новые потенциальные молодые руководители, которые не прошли через фильтр проектов, которые финансирует посольство России?» — вопрошает консерватор в своём сегодняшнем открытом обращении.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в Литве действительно блестящую карьеру в госслужбе может сделать лишь то лицо, которое публично, и желательно регулярно, резко высказывается в отношении России. Соблюдая это главное правило, иногда карьера возможна даже при прошлой любви к коммунизму, чему свидетельствует карьера президента Литвы Дали Грибаускайте, преподававшей азы социалистической экономики в партийной школе, или действующего главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, занимавшего ключевые должности в ВЛКСМ.