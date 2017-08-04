Декоммунизация в Польше может обернуться против нее же

Варшава, , 03:08 — REGNUM С конца июля 2017 года в польском городе Быдгощ пройдут консультации с общественностью по вопросу отношения к так называемой декоммунизации. Что послужило причиной выяснить общественное мнение по, казалось бы, давно решенному вопросу, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Как показала действительность, вопрос переименований объектов со старыми советскими названиями совсем не так прост, как хотелось бы видеть инициаторам из правящей партии «Право и Справедливость». Главы местных административных единиц не хотят брать на себя ответственность по переименованию, видя результат голосования в городе Быдгощ, в котором переименование провалилось практически полностью.

Однако десоветизация оборачивается и молчаливом протаскиванием идеи фашистских преступлений. Тем важнее, что музей немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау подготовил выставку, посвященную памяти холокоста как одной из основ создания нового облика мира. Фашистский лагерь смерти, в котором нацисты убили более миллиона человек, должен остаться в памяти будущих поколений как напоминание о подвиге советского солдата, освободившего Европу от фашизма.

Читайте подробности в статье: Кто в Польше противится декоммунизации?

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