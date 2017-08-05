Историческая Польша: или немцы, или славяне

Варшава, , 11:09 — REGNUM Попытка польских официальных лиц поставить знак равенства между фашистской оккупацией и советским периодом собственной истории входит в явное противоречие с реальными историческими фактами. Об этом в своей статье рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Статья посла Польши в США Петра Вильчека, опубликованная недавно на американском портале The National Interest, содержит утверждение о том, что Польша всегда принадлежала к западной цивилизации и Красная армия, освободившая Польшу от немецко-фашистских захватчиков, принесла ей бедствия, связанные с захватом чуждой культурой.

Но если вспомнить реальную польскую историю, то следует упомянуть популярную в начале Нового времени так называемую теорию сарматизма, бытовавшую в Польше с конца XVI по вторую половину XVIII века. В рамках данной теории Польша четко противопоставляла себя Европе, возводя свое происхождение к славному племени причерноморских сарматов. Данное рассуждение не являлось пустой метафорой. Действительно, европейские путешественники, чьи воспоминания о Польше XVIII века являются достоверным историческим документом, оставили нам свидетельства совершенно не европейской страны.

Тем понятнее становится свободная интеграция большей части польского общества в Российскую империю. Современные попытки ассоциировать историю Польши исключительно с западноевропейской традицией являются как минимум пропагандистским ходом.

Подробности читайте в статье: Польша остается для Запада цивилизацией другого сорта

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные внутренней и внешней политике Польши и российско-польским отношениям.