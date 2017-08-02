Риски для «ЕР» на Сахалине: протестные настроения и усталость избирателей

Южно-Сахалинск, , 17:17 — REGNUM В аналитическом докладе, подготовленном генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым и ведущим аналитиком Агентства Михаилом Нейжмаковым указаны риски, с которыми может столкнуться «Единая Россия» на Сахалине в ходе выборов в Областной парламент 10 сентября 2017 года. В числе рисков указаны — протестные настроения в регионе и усталость избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На Сахалине присутствуют протестные настроения, ранее отражавшиеся на ходе ряда муниципальных избирательных кампаний в регионе. Однако чувствуется усталость избирателя и от старых оппозиционных политиков региона — отметим скандалы вокруг мэра Охи Сергея Гусева, победившего на выборах как кандидат от КПРФ. Достаточно активен глава региона Олег Кожемяко, возглавивший список партии на выборах. У команды «Единой России» в области есть шанс добиться некоторого снижения протестных настроений по мере подготовке к выборам», — указали в докладе эксперты

Судя по всему, КПРФ Сахалина на предстоящих выборах придется приложить максимум усилий для того, чтобы оказаться в парламенте. С одной стороны представители этой партии имеют множество сторонников: в начале года под знаменами КПРФ в столице региона прошли массовые антикоррупционные митинги. КПРФ в лице своих действующих представителей в Облдуме поднимает важные для островитян вопросы. Например, благодаря усилиям коммунистов региональное правительство вернуло выплаты детям и беременным женщинам на полноценное питание.

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С другой стороны — в столице сахалинских нефтяников Охе, очень важном для островного региона районе, население не на шутку разозлено обманутыми надеждами, связанными с избранием на пост мэра выдвиженца КПРФ Сергея Гусева. Оппонентом Гусева на выборах был ставленник областного правительства единоросс Денис Кан. Ничего плохого охинцы о нем сказать не могут — его знают как человека дела. Но негативную роль сыграло излишнее, как сочли избиратели, давление со стороны региональной власти, плюс «нелюбовь» вообще сахалинце к новой «амурской» команде, которую привел с собой губернатор Олег Кожемяко. В результате избиратели проголосовали за Гусева. Когда облизбирком попытался снять его с выборов, охинцы вышли на митинг в его поддержку. Гусев же, едва став мэром, начал чудить: его задержали охотинспекторы за браконьерскую охоту, суд позже лишил его права охотится сроком на год, на Гусева жалуются целые коллективы муниципальных предприятий, за ним тянется шлейф слухов о связях с криминалом.

Серьезную проблему для коммунистов представляют и партии — «спойлеры». Об этом особо упомянули в своем докладе эксперты клуба «Регион». На Сахалине избиратели попросту запутались — за какую из партий коммунистической направленности им голосовать, ведь все они позиционируют себя как коммунисты. Хабаровский политолог Валерий Чудесов назвал обилие компартий «печальной тенденцией» и заявил, что это «убивает саму идею коммунизма об объединении всех левых сил в борьбе за власть».

На выборы идут, помимо КПРФ, «Коммунистическая партия социальной справедливости» или «КПСС», лидером спика в которой выступает некая Елена Зюганова. А также партия «Коммунисты России».

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Что касается «Единой России», то суровый урок охинских выборов островных единороссов, похоже, ничему не учит. Партия власти по-прежнему пытается «давить» на избирателей, а им это очень не нравится. Последний пример — угрозы и давление на кандидата от «Партии Дела», известного сахалинского ученого и общественного деятеля, председателя сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева. Ученого вызывали в кабинеты к высокопоставленным чиновникам областного правительства и требовали уйти с предвыборной кампании. В случае неповиновения обещали применить «меры воздействия». Пономарев обратился в суд. В поддержку ученого с открытым письмом выступили видные российские ученые, исследователи и общественные деятели Вячеслав Зимонин, Анатолий Кошкин, Михаил Демурин, Андрей Бражник, Валерий Скурлатов.

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В числе претензий сахалинцев к партии власти — безобразное медицинское обслуживание: все чаще достоянием общественности становятся просто дикие случаи некачественного оказания, либо просто неоказания медицинской помощи. Сахалинцы жалуются на невозможность вызвать скорую помощь, получить стоматологические услуги. В отличие от других регионов на Сахалине строится очень много нового жилья. Губернатор Олег Кожемяко даже распорядился покончить с аварийным жильем до 2020 года. Но и этот, казалось бы, положительный фактор работает скорее в минус как областному правительству, так и «ЕР». Сахалинцы категорически не хотят переезжать в новостройки из аварийных бараков. Новые дома они называют «домами — убийцами». В Охе люди вышли на митинг, требуя прокурорских проверок в связи с крайне некачественным строительством жилья. В ситуации разбирается прокуратура.

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Не прибавляют авторитета партии власти в островном регионе и бесконечные скандалы, связанные со строительством гигантского горнолыжного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОР. Безусловные лидеры общественного мнения — экологи, геологи, ученые требуют немедленно остановить строительство, которое по их мнению грозит региону экологической катастрофой, оползнями, затоплением столицы региона Южно-Сахалинска и загрязнением водозаборных рек Еланька и Рогатка.

Новая команда Олега Кожемяко постоянно дает сахалинцам поводы для критики. Один из таких скандалов вышел на федеральный уровень и был показан в эфире центральных телеканалов. Речь о единственном пятачке асфальта на центральной улице Физкультурной, на котором парковался «Лексус» супруги министра строительства Вадима Залозного. После того, как разгорелся скандал, министр принялся оправдываться, рассказывал в СМИ, что супруга и припарковалась-то на несколько минут. А затем несчастный кусок асфальта вообще снесли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии выборов в региональный парламент на Сахалине сложилась достаточно напряженная обстановка. Сахалинцы обозлены стремительным снижением доходов — по данным Сахалинстата 47% всех денежных средств региона сосредоточены в руках 20% населения, остальные живут очень бедно. 17 000 сахалинских семей с детьми получают раз в три месяца бесплатную еду. Поскольку не могут себе позволить даже полноценное питание. И это в регионе, где численность населения не дотягивает даже до отметки в 500 тыс. человек. Регион сотрясают скандалы, связанные с некачественным строительством жилья, экологическими проблемами, сокращениями и безработицей. В ходе прямой линии с губернатором сахалинцы жаловались на то, что местных на работу не берут, только гастарбайтеров. С начала 2017 года почти 15-ти тысячам сахалинцев отключили свет, поскольку они не могут платить энергетикам. По данным экс-ректора СахГУ Игоря Минервина, из 50 сахалинских выпускников в регионе остается всего 1.