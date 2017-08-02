МИД Украины возмущен предстоящими выборами губернатора Севастополя

Севастополь, , 17:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением выборов губернатора Севастополя и призвало мировое сообщество не признавать итоги «псевдовыборов». Заявление внешнеполитического ведомства Украины размещено на официальном сайте.

«Очередная попытка государства-оккупанта распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины. Украина не признает любые другие «избирательные процессы», которые Кремль проводит на временно оккупированной территории, и считает их ничтожными по своей сути и содержанию», — заявил МИД Украины.

Ведомство также призывает государства и международные организации не признавать выборные процессы, воздержаться от легитимизации итогов выборов и усилить давление на Россию.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление МИДа Украины не оказывающим какого-либо влияния на ход и проведение выборов, поскольку юридически Севастополь не имеет никакого отношения к Украине.

«Украина пытается через официальные рычаги украсть у севастопольцев мечту о прямых выборах губернатора. Без сомнения — все, что бы ни проводилось в городе, как бы мы его не развили и благоустраивали — в глазах Киева это будет оккупация, разграбление украинского имущества и, конечно же, — голосование «под прицелом, — заявил Белик. — Так что МИД Украины может хоть письма писать, хоть гопак сплясать в здании Европарламента — на выборы губернатора Севастополя это не окажет никакого влияния».

Как сообщало ИА REGNUM, первые в истории Севастополя выборы высшего должностного лица назначены на 10 сентября. Губернатор избирается сроком на пять лет.

«В дореволюционные истории руководители города назначались: вначале это были генерал-губернаторы, с 1873 года — градоначальники. В украинское время Севастополь был единственным городом, который не имел возможности выбирать главу административно территориальной единицы», — заявляла Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

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