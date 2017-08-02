Германия: Претензии Польши на новые репарационные выплаты — беспочвенны

Берлин, , 16:36 — REGNUM Кабинет министров Германии не будет рассматривать вопрос выплаты новых репараций Польше, так как считает его окончательно закрытым, заявила 2 августа журналистам заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Такими словами правительство Германии отреагировало на недавнее заявление скандально известного министра национальной обороны Польши, сообщившего о том, что ФРГ должна заплатить Варшаве за ущерб и преступления Второй мировой войны.

По мнению Ульрике Деммер, вопрос репараций Польше полностью закрыт как с политической, так и с правовой точки зрения, а новых официальных запросов из Варшавы по этому поводу Берлин не получал.

«Вопрос репараций Польше был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован», — напомнила Деммер, добавив, что правительству Германии «не поступало запроса, на который мы могли бы отреагировать».

Напомним, 2 августа глава военного ведомства Польши Антоний Мачеревич заявил, что Германия должна заплатить за нанесенный Польше ущерб и преступления нацистов, совершенные в ходе Второй мировой войны.

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