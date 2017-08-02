Грызлов: Увеличение военных расходов Украины — тревожный сигнал

Минск, , 16:30 — REGNUM Увеличение военных расходов Украиной — тревожный сигнал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы», — сказал он.

Насколько известно, поправки предусматривают ассигнования на вооружения отнюдь не только оборонного характера, кроме того, они заставляют задуматься о приоритетах действующего украинского руководства, отмечает Грызлов.

«Вместо того, чтобы выделять средства на восстановление инфраструктуры и хозяйственной жизни в пострадавших от боевых действий районах, хотя бы тех, которые подконтрольны украинским властям, планируется увеличить мощности по изготовлению боеприпасов, танков и ракет», — обеспокоен полпред РФ.