Мэрия Кургана оскорбилась за «Игру престолов»

Курган, , 16:22 — REGNUM Администрация Кургана требует от местного блогера удалить публикацию в интернете мема с изображением ее руководителя Андрея Потапова, как порочащую деловую репутацию юридического лица. В качестве заглавного фото блогер Илья Винштейн использовал мем «Зима близко» с отсылкой на сериал «Игра престолов» с фотографией чиновника, сообщает ИА «Уральский меридиан».

«Видимо, в нашем городе наконец-то наступил мир и порядок, что администрация Кургана предпочитает тратить свой управленческий ресурс на подобные глупости. 19 июля я написал материал о двух котельных, которые собственник решил продать из-за убытков. Это поставило отопительный сезон под угрозу. 800 квартир этой зимой могут остаться без тепла и горячей воды. В качестве заглавного фото я использовал знаменитый мем «Зима близко» с отсылкой на сериал «Игра престолов». На оригинальном меме главный персонаж Эддард Старк угрюмо всматривается вдаль и постоянно повторяет: «Зима близко». Вместо лица Старка я использовал лицо Андрея Потапова, руководителя администрации Кургана. Андрей Юрьевич, с мечом в руках, угрюмо вглядывается вдаль, отсылая нас к событиям сериала. По сюжету в сериале приход зимы ознаменовал нечто опасное и страшное, а Эддард Старк выступал в качестве защитника своих земель», — поясняет Илья Винштейн в своем блоге на ресурсе «Уральский меридиан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о пяти десятиэтажках комплекса «9 Мая» и пятиэтажном доме 34а по ул.Гагарина. С известием о продаже котельных владельцем, люди потеряли надежду не только увидеть горячую воду в квартирах, но и отопление.

Индивидуальный предприниматель Евгений Брагин поясняет в средствах массовой информации, что ему изначально установлен дискриминирующий тариф. При выручке в 2016 году в 7 млн 300 тыс. рублей, его предприятию выставили за газ и электричество счет в 7 млн 600 тысяч рублей. Обращения в областной департамент госрегулирования цен и тарифов с просьбой повысить тариф до среднего по аналогичным котельным, по словам Брагина, сопровождаются отказами. Поэтому иного выхода, как продать котельные за 15,5 млн рублей, предприниматель не видит.

«У меня тариф был 1 350 рублей за 1 Гкал, а у «Курганской генерирующей компании» (КГК), к примеру, — 2 260 рублей за 1 Гкал. В таких условиях я не могу и не хочу заниматься спонсированием жителeй», — заявил Евгений Брагин.

Пресс-служба мэрии Кургана уже третий месяц сообщает, что руководство города ищет выход и к отопительному сезону вопрос решится. Жильцы домов, оставшихся без котельных, пишут жалобы в Госжилинспекцию и в администрацию президента РФ Владимира Путина.

Курганскому блогеру, сделавшему мем относительно ситуации с отоплением, несколько дней назад пришло письмо, подписанное первым заместителем руководителя администрации столицы Зауралья.

«Только вдумайтесь! Какой уровень!, — недоумевает Илья Винштейн. — Неужели у сотрудников администрации Кургана так много свободного времени, что они занимаются подобными глупостями. Сколько фотожаб и мемов было выпущено за 17 лет на Владимира Путина или Дмитрия Медведева? Если бы они так реагировали на каждую картинку в интернете, наверное, бумаги не хватило. Это ведь надо сесть, сформулировать, подобрать слова, найти контакты и отправить. А главное — сохранять невозмутимость и серьёзное выражение лица. В городе — бардак. Воды — нет, дорог — нет. Куча проблем с ветхим жильём, ЖКХ, строительством, а они страдают подобной ерундой! Ищут про себя мемы в интернете и строчат обидчивые отписки».

Оперативно взять комментарий в пресс-службе Кургана корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Но ситуация с курганским блогером напоминает случай, ранее произошедший в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Глава города Алексей Шмыков подал иск в Синарский районный суд на независимый портал KU66.RU за материалы «о воровстве тарелок в столовой». Мэрия третьего по численности города Среднего Урала решила, что понесла репутационный ущерб из-за материала «Чиновники в Каменске, не желая терять ни минуты времени заботы о людях, выносят еду из столовой, а тарелки и вилки вернуть забывают». Портал сперва попросили удалить публикацию «о тарелках». Позднее мэрия Каменска-Уральского одумалась и отозвала иск.

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