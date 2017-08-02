Несистемная оппозиция сильна в Сибири из-за СМИ

Новосибирск, , 17:00 — REGNUM Сибирскому федеральному округу, и в частности, Новосибирску, уделили внимание эксперты 13-го заседания Экспертного клуба «Регион», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Эксперты о выборах-2017 в областные и городские парламенты: ONLINE

В пресс-центре ИА REGNUM сегодня, 2 августа, обсуждали выборы в областные и городские парламенты.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов в ходе своего выступления отметил, что «коллеги несколько недооценивают роль несистемной оппозиции на выборах». И как пример привел положение дел в Сибири.

«Я хотел бы остановиться на примере Сибирского федерального округа. Накануне избирательной кампании полпред Меняйло (полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло — прим. ИА REGNUM ) сказал, что меняется активизация деструктивных сил. В прессе, конечно, посмеялись над этим, но как мы видим полпред на самом деле оказался близок к истине. В Новосибирске скандальный характер приобрело выдвижение кандидата как раз штаба Навального на довыборы в Законодательное собрание. В Норильске неожиданно активизировался «кадровый офицер госбезопасности», как он себя называет, движение «За чистый город» создал и воюет с «Норникелем» во всю. Не знаю насколько серьёзны перспективы у этого товарища, но сила несистемных оппозиционеров заключается не в их собственной электоральной значимости, а в том, какое внимание уделяется этим действиям в прессе», — считает эксперт.

Андрей Тихонов отметил, что этим летом «как-то уж совсем заметен стал кризис СМИ, особенно кризис традиционных СМИ в регионах». По его мнению, все печатные издания «проседают», а в региональных интернет-изданиях часто «заправляют баллами оппозиционные СМИ и часто с иностранным участием».

«Поэтому я считаю, что нельзя недооценивать их влияние. И плюс ко всему отсутствие стратегии по борьбе с несистемной оппозицией. И оно как-то удручает на перспективу 2017 года. Стратегия одна: давить, не пущать. И она довольно нелепо смотрится в наше время интернет технологий, когда сразу всё становится известно. И это только ухудшает ситуацию. В основном этим грешат вице-губернаторы, выходцы из силового блока. Ну и плюс ко всему у несистемной оппозиции все-таки есть образ будущего, дифицит которого наблюдается как у «Единой России», так и у системной оппозиции. Смешно получается, когда в Омске у КПРФ и «Единой России» один и тот же лозунг: «Городу нужны перемены». Кризис определенный есть», — утверждает эксперт.

Главный редактор сайта «Тайга.инфо» Евгений Мездриков считает, что вопрос «силы несистемной оппозиции» в том, как именно кандидаты работают над освещением своей деятельности.

«Электорально пока ни в одном регионе Сибири несистемная оппозиция не доказала свою состоятельность. Но в условиях усталости СМИ и избирателей от системных партий, общности программ и так далее, несистемная оппозиция выглядит гораздо интереснее информационно. И не надо искать какую-то иностранную руку или участие каких-то зарубежных СМИ. Это просто медийный бизнес — кто взрывнее, интереснее, о том и пишут», — отметил ИА REGNUM Мездриков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирское региональное отделение КПРФ публично усомнилось в законности сбора подписей за кандидата от «Коммунистов России». Юриста избирательного штаба КПРФ заинтересовал внешний вид подписей в поддержку «комросса» — они оказались слишком «чистенькие».

Читайте также: Новосибирские коммунисты обвинили «комросса» в сборе фальшивых подписей

Усомнился в законности провёденной «Коммунистами России» работе по сбору подписей и политобозреватель портала Тайга. инфо Алексей Мазур, который живёт на округе, где предстоят довыборы. Мазур отметил, что «никаких следов активности «Коммунистов России» не видел».

Позже кандидату от партии «Коммунисты России» Виктору Куршину в регистрации было отказано.

Также окружная избирательная комиссия решила не регистрировать на довыборы в Закобрание Новосибирской области самовыдвиженца, руководителя регионального штаба Навального Сергея Бойко. Основанием для отказа стали подписные листы. Для допуска необходимо, чтобы недостоверными были признаны менее 35 из отобранных для проверки 350 подписей. Комиссия «отбраковала» 71.

Эксперты уже отмечали ИА REGNUM, что выборная кампания в Новосибирской области «будет бурной и конкурентной», но «из-за лета и общей апатии избирателей явка скорее всего будет очень низкой», — считает он.

Отметим, что 10 сентября в Новосибирской области пройдут довыборы в Законодательной собрание шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21. Они назначены после того, как депутат-коммунист Артем Скатов перешел на работу в мэрию города Новосибирска.

Читайте также: В Заксобрании и мэрии Новосибирска прошли кадровые перестановки

Стоит сказать, что на выборах в Законодательное собрание в 2015 году «Коммунистам России» было отказано в регистрации списков, также как и Коммунистической партии социальной справедливости, «Родине», «Народному Альянсу», Демократической партии России, «За женщин России», «Зелёным» и «РПР-Парнас». Многим избирком отказал тогда в регистрации списков из-за расхождения данных в подписных листах и базе областного УФМС.

Читайте также: В Новосибирской области выбирают депутатов заксобрания