Явку на выборах в Москве прогнозируют не выше 10-15%

Москва, , 15:53 — REGNUM Явка избирателей в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Москве достигнет максимум 10−15%, считает главный редактор информационного агентства «Моссовет» ИА REGNUM. Как он заявил 2 августа во время заседания Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM, предвыборная кампания в Москве проходит в режиме «затишья», когда никто из действующей власти не предлагает никаких инициатив.

«Обращу внимание на полное отсутствие позиции мэра. Это одна из особенностей нынешних муниципальных выборов в Москве — ни одна из структур не предлагает образов будущего. И, на мой взгляд, нынешняя кампания характеризуется «черной дырой» смыслов и образов будущего. Это приведет к еще большему снижению явки», — отметил Загребной.

В своем выступлении он сделал акцент на том, что в 2017 году партия «Единая Россия» впервые за последние три года провела закрытый праймериз, что говорит о тенденции закрытости власти к обсуждению текущих проблем в городе.

«В 2014 году на выборах в Мосгордуму была большая инновация — открытый праймериз, в 2016 году тоже, а сейчас, казалось бы, все говорили аргументированно, что муниципалитеты — это площадка наименее политизированная, здесь и нужно проводить «Единой России» открытый праймериз, выносить местные повестки, обсуждать, но тишина, закрытость», — подчеркнул он.

Загребной пояснил, что особенностью нынешних выборов является регистрация абсолютно всех кандидатов, когда любой из представителей оппозиции мог под видом подписи принести «нарезанные куски бумаги». Это, по его мнению, может привести к появлению массы людей, которые будут полностью аполитичны и не смогут влиять на процесс принятия властных решений, либо, напротив, увеличит количество либерально настроенных граждан.

«Отказов не было. И сейчас идет нарастание той массы людей, которые не определились, что происходит в городе, даже после устранения многих моментов с реновацией. В столице нет общественной дискуссии, достойной современной Москвы», — заключил Загребной.

Напомним, сегодня, 2 августа, в пресс-центре ИА REGNUM на Берсеневской набережной в Москве проходило тринадцатое заседание экспертного клуба «Регион». Темой заседания стали «Выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий».