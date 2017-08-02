Жириновский: «Я до смерти в Госдуме»

Дворики, Владимирская область, , 15:49 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает оставаться депутатом Госдумы до конца своих дней, таким образом, он отказывается от возможного выдвижения в Совфед по так называемой «президентской квоте», передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

«Я до конца, до смерти в Госдуме, я и молодежи сказал: я умру вместе с вами в один день», — заявил Жириновский журналистам в рамках всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

Парламентарий также настаивает на объединении трех оппозиционных парламентских партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»:

«Я давно предлагал все левые фракции объединить, чтобы была одна, социал-демократическая… Мы отойдем в сторону трое, на пенсию пора, а молодежи уступим дорогу», — рассуждает депутат.

Госдума ранее приняла закон, дающий право президенту «назначать» представителей в Совфед.