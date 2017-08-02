Суд смягчил арест счетов Михаила Юревича

Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич сможет использовать имеющиеся на его счетах денежные средства. Апелляционные жалобы адвокатов сегодня, 2 августа, рассмотрел Свердловский областной суд.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела. Также судебная инстанция наложила арест на счета Юревича.

Адвокаты с этим не согласились и подали апелляцию. Областной суд признал законным возбуждение уголовного дела. Также подтверждён запрет на использование денежных средств со счетов.

«Свердловский областной суд с учетом принципа соразмерности установил запрет на распоряжение денежными средствами, находящимися на трёх счетах в различных банках, ограничив сумму, в пределах которой возможно проведение расходных операций», — сообщили в пресс-службе суда.

Сумму денежных средств, находящуюся на счетах, в суде назвать не смогли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая Юревич был заочно арестован. Сейчас он находится в Великобритании. Ему вменяют получение взяток.