Более 90% бразильцев требуют судить президента Мишела Темера

Бразилиа, , 15:26 — REGNUM Согласно недавнему опросу общественного мнения, 93% бразильских граждан требуют открытия дела против президента Бразилии Мишела Темера за участие в многочисленных случаях коррупции, сообщает канал HispanTV.

Результаты исследования, проведенного институтом Vox Populi между 29 и 31 июля, показывают, что 93% из 1999 участников опроса потребовали судить президента.

В противоположность этому только 2% опрошенных считают, что депутаты нижней палаты Конгресса Бразилии, которые будут голосовать 2 августа по вопросу о передаче обвинений в коррупции против президента в Верховный суд, должны отклонить обвинения. И 5% ответили, что не знают или вовсе не ответили на вопросы.

Другой опрос, проведенный социологическим институтом Ibope, показал аналогичные результаты. Так, согласно данному опросу, 81% респондентов выступает за расследование в суде дела Темера, ставшего первым президентом в истории Бразилии, которому предъявили уголовные обвинения во время осуществления его полномочий.

Кроме того, 79% респондентов считают «коррумпированным» каждого депутата парламента, который проголосует против расследования в отношении Темера, и 73% заявили, что те, кто пришел к власти таким образом, не заслуживают того, чтобы быть переизбранным на выборах 2018 года.

Напомним, судьба президентского срока Темера, обвиняемого во взяточничестве на посту президента, решится 2 августа, на голосовании во время сессии Палаты депутатов Конгресса.

Ранее президент встретился в столице Бразилии с членами Палаты депутатов, призывая их голосовать против открытия судебного процесса в Верховном федеральном суде Бразилии.

При этом союзники Темера угрожали принять ответные меры по отношению к депутатам, которые проголосуют за рассмотрение обвинений в суде.

В этот день по всей Бразилии проходят протестные марши и массовые демонстрации с требованием немедленных прямых выборов и «импичмента» Темеру.