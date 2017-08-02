Среда, 2 Августа 2017 года
16:20:11 МСК

Васильев уверен в консенсусе Госдумы по вопросу «муниципального фильтра»

Политика

Планируются изменения законодательства в связи с введением в избирательное законодательство муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы

Дворики, Владимирская область, 2 августа 2017, 15:17 — REGNUM  Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев выразил уверенность, что все фракции Госдумы найдут консолидированное решение по изменению законодательной нормы о так называемом «муниципальном фильтре», передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

«Уверен, мы найдем консолидированное решение в интересах политической системы развития нашей страны», — заявил журналистам Васильев на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» во Владимирской области.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в августе или в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения законодательной нормы о так называемом муниципальном фильтре. Глава ЦИК не исключила снижения порога до 5% или же возможности муниципальных депутатов ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы. По ее мнению, должна действовать правовая норма, не убивающая реальную конкуренцию, когда с выборов снимают «неугодных оппонентов».

Читайте ранее в этом сюжете: Памфилова: эксперты обсудят варианты изменения муниципального фильтра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа избирательной системы