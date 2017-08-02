Васильев уверен в консенсусе Госдумы по вопросу «муниципального фильтра»

Дворики, Владимирская область, , 15:17 — REGNUM Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев выразил уверенность, что все фракции Госдумы найдут консолидированное решение по изменению законодательной нормы о так называемом «муниципальном фильтре», передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

«Уверен, мы найдем консолидированное решение в интересах политической системы развития нашей страны», — заявил журналистам Васильев на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» во Владимирской области.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в августе или в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения законодательной нормы о так называемом муниципальном фильтре. Глава ЦИК не исключила снижения порога до 5% или же возможности муниципальных депутатов ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы. По ее мнению, должна действовать правовая норма, не убивающая реальную конкуренцию, когда с выборов снимают «неугодных оппонентов».

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