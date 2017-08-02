Испанский премьер борется против Венесуэлы, не прерывая отдыха

Мадрид, , 15:17 — REGNUM На следующий день после состоявшихся 30 июля в Венесуэле выборов в Учредительное Собрание, созванное по инициативе президента страны, «обеспокоенные судьбой демократии, подавляемой режимом Мадуро» западные государства заговорили о необходимости изоляции Венесуэлы от международного сообщества. Испания, когда-то имевшая колонии в Латинской Америке, потерявшая их, но продолжающая, тем не менее, «по-отечески» заботиться о жизни экс-подчиненных, стала одной из первых стран, решивших реализовать изоляционистское начинание.

Премьер-министр пиренейского королевства Мариано Рахой, несмотря на то, что находится в заслуженном отпуске, направил министру иностранных дел страны Альфонсо Дастису на рассмотрение свое предложение о составлении списка персон нон грата, которым будет запрещен въезд в Испанию. Единственным основанием для попадания в этот список является «имеющаяся связь лица с режимом Николаса Мадуро», сообщает информационно-аналитический портал El Confidencial. Дастис, согласно имеющимся в распоряжении издания данным, «должен известить об имеющемся предложении шефа дипломатии ЕС Федерику Могерини».

Рахой, утверждает портал, «при этом акцентировал внимание на том, что Испания ни в коей мере не признает созданную Конституционную Ассамблею Венесуэлы в качестве легитимного органа власти, поскольку она является «нелегальной, антидемократичной поделкой».

Кроме того, подчеркивает издание, «состоялись контакты представителей испанского правительства с министром иностранных дел Перу, который уполномочен на будущей неделе собрать всех своих коллег из латиноамериканских стран на саммит, с целью разработки и принятия комплекса мер, направленных против венесуэльского правительства».

Испанский МИД призвал жителей страны «воздерживаться от путешествий в Венесуэлу».

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