Латвийский правозащитник жалуется России на депутата-русофоба

Рига, , 15:07 — REGNUM Известный в Латвии общественный деятель Владимир Линдерман не стал бы обращаться в следственный комитет России с заявлением против депутата Сейма Латвии Эдвина Шноре, если бы ему удалось добиться какого-то результата от латвийских правоохранительных органов. Об этом заявил сам Линдерман, сообщает портал Mixnews.lv.

«Я бы не стал обращаться в Генпрокуратуру России, если бы полиция безопасности начала уголовный процесс против Эдвина Шноре. Несмотря на многочисленные заявления в прокуратуру, местные правоохранительные органы решили отказать в возбуждении уголовного дела», — пояснил Линдерман.

По его словам, в российском законодательстве предусмотрена возможность уголовного преследования иностранцев.

«У меня не оставалось другого варианта. В России возможно уголовное преследование иностранцев, совершивших преступление за пределами России, если это преступление направлено против интересов, либо страны, либо ее граждан. А в Латвии сейчас проживает около 40 тысяч российских граждан», — уточнил Линдерман.

Он также добавил, что уже получил от Генпрокуратуры письмо технического характера, в котором говорится о том, что поданное заявление признано корректным.

«Теперь Следственный комитет России рассмотрит мое заявление о нахождении состава преступления в высказываниях Шноре. Мне сложно прогнозировать исход этой ситуации, так как подобный случай — первый такой в своем роде. Думаю, что в течение месяца я получу ответ», — заключил Линдерман.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая 2017 года в издании «Национальные вести» была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша:

«Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно». «И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают», — написал в статье Шноре.

11 июля латвийский Владимир Линдерман направил в Генпрокуратуру России заявление, в котором просил рассмотреть вопрос о привлечении Эдвина Шноре к уголовной ответственности.

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