Испания может ввести запрет на въезд для части граждан Венесуэлы

Мадрид, , 14:59 — REGNUM Глава испанского правительства Мариано Рахой 2 августа предложил запретить въезд в страну и выдачу виз лицам, связанным с правительством Николаса Мадуро, сообщает El Nuevo Herald.

«Сегодня в 10 часов утра состоится собрание, и первое предложение Испании, которое будет сделано, это отмена разрешения на поездки в Испанию и отмена виз для лиц», связанных с «венесуэльским режимом», — заявил журналистам Рахой, в настоящее время отдыхающий в Галисии.

Рахой имел в виду состоявшуюся 2 августа в Брюсселе встречу дипломатов с сотрудниками департамента внешних связей и с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Премьер-министр пояснил, что министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис ведет переговоры с Могерини по поводу выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы, прошедших 30 июля, и повторного заключения в тюрьму лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы.

«Я только что говорил с министром иностранных дел, потому что очевидно, что эта проблема касается нас всех как демократов, но мы, испанцы, особенно обеспокоены, в связи с тем, что для нас значит Венесуэла, учитывая исторические связи и большое число испанцев, живущих там»,— добавил Рахой.

Премьер-министр Испании подтвердил, что 30 июля дал распоряжение «выпустить коммюнике о том, что Испания не признает ни в каком виде Конституционную ассамблею, которая незаконна, недемократична и необдуманна».

Напомним, министерство иностранных дел Испании также заявляло, что находится в контакте с министром иностранных дел Перу Рикардо Луной, назначившим на 8 августа в Лиме съезд всех латиноамериканских министров иностранных дел для того, «чтобы обсудить меры, которые будут приняты против венесуэльского правительства».