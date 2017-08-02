Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о погибших в Сирии военных

Москва, , 14:56 — REGNUM Сообщение агентства Reuters, распространившего информацию о якобы порядка сорока погибших российских военнослужащих на территории Сирии, не соответствует действительности. Об этом, как передает НТВ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Минобороны известно, кто является заказчиком этой публикации Reuters и «помогал» ее готовить, — говорит Конашенков. — Поэтому специально для «русской» редакции Reuters поясняем. Никаких якобы «тайных» захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет».

Ранее агентство Reuters сообщило, что в 2017 году в Сирии якобы погибли более 40 российский военных. Издание отметило, что его данные отличаются от официально транслируемых Минобороны РФ, которое, по сведениям источников, занижает цифры в 4 раза.

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