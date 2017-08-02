Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Кишинёв, , 14:55 — REGNUM Правительство Молдавии объявило персоной нон грата вице-премьера России, спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, кабинет министров принял такое решение по предложению главы молдавского МИД Андрея Галбура. По мнению молдавских властей, Рогозин позволил себе оскорбительные высказывания в отношении Молдавии и ее руководства.

Ранее Рогозин сообщил, что вице-премьер Молдавии Октавиан Калмык пригласил его осенью посетить Кишинев для участия в заседании Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Рогозин добавил, что примет приглашение, если молдавские власти и транзитные страны дадут ему гарантии того, что он благополучно доберется до Кишинева.

Напомним, 28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны. Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

Рогозин обвинил в инциденте власти Румынии и лидера правящей Демпартии Молдавии, фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

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