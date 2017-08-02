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Власти Ярославской области работают по графику 2016 года

Политика

Исполнение бюджета по программам совпало до сотых долей процента

Власти Ярославской области работают по графику 2016 года
Правительство Ярославской области

Ярославль, 2 августа 2017, 14:31 — REGNUM  Исполнение государственных программ Ярославской области за 7 месяцев 2017 года идет точно по графику 2016 года. На 31 июля общее исполнение бюджета по госпрограммам составило 55,08%. За 7 месяцев 2016 года уровень исполнения был абсолютно таким же — 55,08%. Информация об этом размещена на сайте Ярославской областной думы со ссылкой на статистику регионального департамента финансов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В целом картина исполнения госпрограмм в 2017 году почти не отличается от картины 2016 года. В среднем уровень исполнения колеблется от 30 до 60%. Однако есть программа, которая в 2017 году исполняется значительно хуже, чем в 2016-м. Это государственная программа «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности». Уровень ее исполнения составляет 0% (23,39% в 2016 году). При этом сама программа сокращена в 3 раза — с 200 млн до 77 млн рублей. Неважно исполнена и похожая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» — 11,62% (16,11% в 2016). Лучше, чем в 2016, но с невысокими темпами исполнена программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области» — 9,09% (1,45% в 2016-м, но про деньгам суммы сопоставимы — 7,9 млн и 13,5 млн).

Лучше, чем в 2016 году, исполняется программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области», в которую входит и ремонт дорог. Уровень ее исполнения в 2017 году составляет 38,98% или 2,5 млрд рублей. Год назад на эту же дату было 32,44% или 1,9 млрд.

Наиболее затратные программы, касающиеся образования, здравоохранения и соцподдержки, исполняются на уровне прошлого года, без серьёзных отклонений.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017