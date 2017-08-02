Узбекистан и Пакистан обсудили способы активизации бизнес-контактов

Ташкент, , 14:29 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Пакистана Ирфан Юсуф Шами в ходе рабочей встречи 2 августа обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе прошедшей беседы обсуждены состояние узбекско-пакистанских отношений, перспективные направления взаимодействия в сферах политики и безопасности с учетом полноправного членства Пакистана в ШОС, углубления взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении МИД.

Стороны подчеркнули взаимный интерес к наращиванию сотрудничества на системной основе, и в этой связи высказались за согласование «дорожной карты» с включением в нее конкретных двусторонних мероприятий, в том числе по активизации контактов между представителями деловых кругов Узбекистана и Пакистана в различных форматах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы развития двусторонних отношений в ходе саммита ШОС в Астане обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Между Узбекистаном и Пакистаном заключено около 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В стране действуют 55 предприятий, организованных в сотрудничестве с Пакистаном.

Узбекистан экспортирует в Пакистан хлопковое волокно, кожгалантерейное сырье, транспортные и туристические услуги. Пакистан поставляет в республику лекарственные средства, химическую и сельскохозяйственную продукцию, оказывает транспортные услуги.

Узбекистан также поддержал прием Пакистана в ШОС в качестве государства-члена.