Российское топливо «угрожает» базам США в Европе

Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Большинство военных объектов США, расположенных в Европе, зависят от поставок топлива из Российской Федерации. Об этом, как передает RT, заявил представитель Республиканской партии Дон Бэкон на заседании палаты представителей.

По его словам, монопольное положение России на рынке нефти и природного газа является одной из «наиболее серьезных угроз для наших европейских союзников, а также для военных баз США в Европе».

«Путин (президент РФ Владимир Путин) постоянно угрожает использовать эти ресурсы как средство политического и экономического контроля в отношении стран, чья энергетика серьезно зависит, в первую очередь, от российского топлива», — считает он.

По его мнению, Россия якобы может оставить передовые военные базы США без энергоснабжения, поэтому американской стороне необходимо начать поиски других источников энергии.

«Необходимо принять неотложные и хорошо продуманные меры по выработке стратегии повышения энергетической устойчивости (военных баз США) путем диверсификации используемых видов топлива», — отметил Бэкон.

Ранее Сенат США принял решение об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За законопроект 27 июля проголосовали 98 сенаторов из 100.