Рогозин — о хаосе, хамстве и твите про «гадов» — румын

Москва, , 14:10 — REGNUM Эмоциональное высказывание в социальной сети по поводу хамского поведения румынских властей, сорвавших переговоры российской делегации с молдавским премьер-министром Игорем Додоном, является показательным беспрецедентно опасной ситуации, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью молдавскому каналу NTV.

На вопрос о том, почему он удалил свой твит про «гадов» — румын, Рогозин ответил, что эта такая информационная уловка — сначала создать один информационный повод, а потом — еще один.

Он подчеркнул, что сложилась опасная ситуация.

«И если какая-то страна типа Румынии будет произвольно, хамским образом перекрывать воздушное пространство гражданским самолетам, коммерческим, рейсовым, если там летит подобного рода лицо, то это приведет к хаосу и, соответственно, к ответным мерам, которые тоже затронут массу людей», — сказал он.

Напомним, после инцидента с разворотом российского самолета на границе с Румынией, сорвавшего российско-молдавские переговоры, Рогозин написал в твиттере:

«Румынские войска подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».

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