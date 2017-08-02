Вице-президент Эквадора считает действия компании Odebrecht местью

Кито, , 14:15 — REGNUM Вице-президент Эквадора Хорхе Глас 1 августа отреагировал на аудиозапись, циркулирующую в социальных сетях и, вероятно, связанную с делом о коррупции бразильской строительной компании Odebrecht, компании, которая, по его словам, стремится отомстить ему за изгнание из страны и конфискацию ее активов, сообщает ИА EFE.

Недавно избранный в команде вместе с Ленином Морено, Глас выступил на пресс-конференции, посвященной аудиозаписи, распространенной бразильской газетой O Globo, где зафиксирован предполагаемый разговор между Хосе Консеикао душ Сантушем, бывшим исполнительным директором Odebrecht в Эквадоре, с бывшим государственным контролером Эквадора Карлосом Политом.

Согласно этому разговору, раскрытому информаторами со стороны бывшего директора Odebrecht, компания давала взятки Политу, чтобы тот разрешил ей вернуться в страну после изгнания в 2009 году за провалы в ходе строительства гидроэлектростанции Сан-Франсиско.

В записанном разговоре между Душ Сантушем и Политом также упоминаются нынешний вице-президент Хорхе Глас и его дядя Рикардо Ривера, который ранее попал под следствие и был заключен в тюрьму по делу Odebrecht, в контексте предполагаемого требования от компании денежных средств со стороны Гласа.

«То, что говорит доносчик, который стремится уменьшить свою вину, меня не волнует», — заявил Глас в ходе пресс-конференции и добавил, что «любым способом эта компания стремится отомстить».

Вице-президент подчеркнул, что Odebrecht мстит, так как он принимал активное участие в политическом решении не выплачивать ей $100 млн, если версия Департамента юстиции США о ее нарушениях в ряде стран, в том числе и Эквадоре, подтвердится.

Незадолго до своего выступления на пресс-конференции вице-президент в заявлении, распространенном его офисом, подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве со следствием.

«Всем известно, что Odebrecht коррумпированная и разлагающая компания, которая с помощью любых средств, в том числе и политического шпионажа, пыталась вовлечь меня в свой криминальный сюжет, чтобы взять реванш за политический процесс во время Гражданской революции, которая всегда выступала тяжелой рукой против нечестных практик», — заявил Глас.

Напомним, в декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило о том, что крупнейшая бразильская строительная компания Odebrecht заплатила около $788 млн в виде взяток высокопоставленным чиновникам в 12 странах Латинской Америки и Африки, в том числе Эквадора.

В докладе министерства юстиции говорится, что в Эквадоре в период между 2007 и 2016 годами строительная компания Odebrecht заплатила взяток государственным чиновникам на сумму более $35,5 млн, что позволило ей получить государственные контракты, принесшие прибыль в объеме более чем $116 млн.