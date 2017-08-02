«Активный гражданин» может повысить явку на выборах»

Москва, , 14:01 — REGNUM Площадка для электронного голосования на выборах может значительно повысить явку избирателей, считает доктор социологических наук РАНХиГС Валентина Комлева. Как она заявила 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, внедрение городского сервиса «Активный гражданин», как площадки для голосования, может стать очень перспективным направлением, если решить проблему с доступностью информационной связи в регионах России.

«Это актуально и, действительно, поможет повысить явку. Люди приезжают и уезжают, у нас голосование в сентябре, многие уезжают в отпуска, для нашей большой страны это было бы очень эффективно. Очень», — подчеркнула Комлева.

Главное, по ее словам, на что нужно сделать акцент при внедрении площадки — это создать качественную систему безопасности всей информационной программы. Также необходимо внести изменения в российское законодательство, чтобы голосование по интернету стало возможным. Для этого требуется изменить порядок голосования, прописать методические рекомендации.

«Более того, в России информационная неразвитость в регионах. Некоторые желающие все равно не смогут поучаствовать в этом деле», — отметила Комлева.

Она также обратила внимание на эффективный опыт электронного голосования в Эстонии, где прописана отдельная схема для удобного и правильного пользования.

«Человеку высылается id-номер, и он несколько раз может изменить свое мнение, независимо от того, что уже проголосовал. Но если в день выборов люди проголосуют на самом избирательном участке, то решение будет окончательным, и электронное голосование аннулируется. Это все очень строго прописано», — пояснила Комлева.

По ее мнению, финансовые издержки на проект не будут излишне дорогостоящими, а затрат на электоральную историю по повышению явки происходит значительно больше, чем на переход на новую систему.

Напомним, ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил мнение, что «Активный гражданин» может стать новой площадкой для электронного голосования на выборах. По его словам, технически городской сервис онлайн-референдумов «Активный гражданин» к этому готов. При этом пока российским избирательным законодательством эта процедура не предусмотрена.

Читайте также: Московские выборы — 2017: «Будет напряжённая и жёсткая кампания»