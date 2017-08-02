Дутерте: Ким Чен Ын — «идиот, играющий опасными игрушками»

Манила, , 13:58 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил 2 августа, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является «идиотом» из-за стремления Пхеньяна создать ядерное оружие, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Филиппин выступил всего за день до того, как в Маниле откроется международная встреча глав МИД стран, вовлеченных в противодействие с КНДР.

«Ким Чен Ын, этот идиот… он играет с опасными игрушками, глупец», — отметил Дутерте.

«Это отъевшееся добродушное, с первого взгляда, лицо. Этот […] сын. Если он совершит ошибку, весь Дальний Восток превратится в выжженную землю», — подчеркнул он.

«Ядерную войну необходимо остановить», — добавил президент Филиппин, отметив, что ядерный конфликт на Корейском полуострове будет иметь тяжелые последствия для островного государства.

Напомним, Ким Чен Ын не первый лидер страны, ставший объектом красноречия главы Филиппин. В частности, подобных формулировок в конце 2016 году он удостоил президента Обаму, низко оценив качества матери тогдашнего главы Белого дома.