В Ярославле «Единая Россия» может начать чистку выдвинутых кандидатов

Ярославль, , 13:49 — REGNUM Руководство ярославского городского отделения партии «Единая Россия» запросило в службе судебных приставов информацию о долгах выдвинутого кандидата в муниципалитет Ярославля от партии Эдуарда Авдаляна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь городского отделения партии Артур Ефремов.

«Нам, в ярославское отделение партии «Единая Россия», после выдвижения Эдуарда Авдаляна на выборы в муниципалитет, поступили сигналы, почему мы выдвигаем человека, у которого так много долгов. Это может порочить партию. Мы сделали официальный запрос в ярославское управление службы судебных приставов, чтобы нам дали точный ответ, имеет ли долги Эдуард Авдалян. После этого мы соберем политсовет партии и вынесем решение. Оно может быть от простого порицания до снятия кандидатуры с выборов. Какое решение примем — пока не знаю, все зависит от фактов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно открытым данным сайта службы судебных приставов, по исполнительным листам Авдалян должен около 230 млн рублей. Специфика предпринимателя — ремонт городских дорог.

Как сообщили ИА REGNUM источники, знакомые с ситуацией, городской штаб «Единой России» хочет заставить Авдаляна, кроме своей кампании, профинансировать и избирательную кампанию самовыдвиженца Михаила Шабанова, заместителя директора поселкообразующего предприятия «Резинотехника». Интрига заключается в том, что Шабанов является конкурентом внутреннего «оппозиционера» в «Единой России» Павла Зарубина. Бывший председатель муниципалитета, лишенный депутатского мандата в мае, также выдвинут «Единой Россией», так как он выиграл внутрипартийное предварительное голосование. Но, вероятно, партия не желает победы этого своего кандидата. Авдалян же оказался между двух огней, так как именно Зарубин помог ему выиграть выборы 5 лет назад.

«Городские технологи всячески пытаются заставить меня профинансировать кампанию Шабанова. Говорят, если нет — то мы тебя отзываем, ты не в системе, не в команде мэра. Я никак не могу понять, что такое «система» и «команда мэра»? Я в системе «Единой России», в чем проблема? Я не собираюсь финансировать ни кампанию Зарубина, ни кампанию Шабанова, я иду сам по себе, так и будет дальше. Раз уж «Единая Россия» в числе двух-трех человек хочет отозвать меня — ну, пускай отзовут, будем дальше идти вплоть до Сергея Неверова. Я не знаю, почему они так себя ведут, у меня такое ощущение, что они не за «Единую Россию», а против нее играют» — говорит депутат муниципалитета Ярославля Эдуард Авдалян.

Руководитель городского отделения «Единой России» Артур Ефремов, в свою очередь, отрицает обвинение в принудительном финансировании конкурента единоросса Зарубина.

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