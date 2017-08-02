ВМС США возьмут на карандаш иностранные соцсети

Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Служба мониторинга социальных сетей на русском, английском, французском, немецком, японском, испанском и диалектах китайского языка будет создана в американском министерстве Военно-морских сил, передает 2 августа Russia Today.

Внимание будет уделяться не только социальным сетям, но и блогам, форумам и СМИ на вышеперечисленных языках.

«Сервис для анализа информации из СМИ и социальных сетей, действующий на основе подписки, должен выполнять задачи по мониторингу информации из новостных ресурсов и социальных сетей», — сообщается в соответствующем заявлении министерства ВМС.

Тендер, нацеленный на поиск подрядчика по работе с мониторингом, уже размещен в интернете. От подрядчика требуется «создать командный центр по работе с социальными сетями». Эта структура займется поиском той информации о событиях, которые интересны ведомству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что Роскомнадзор больше не ведет реестр российских блогеров.

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