Песков констатирует противоречивость заявлений Белого дома по санкциям

Москва, , 13:46 — REGNUM Заявления Белого дома по вопросам санкций против Российской Федерации довольно «противоречивые». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что для Кремля важно, что об этом думает президент США Дональд Трамп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что согласие на ужесточение антироссийских санкций со стороны главы Белого дома Дональда Трампа — вынужденная мера.

По его словам, Трамп не испытывает никакой радости от нововведения, ведь санкции «не помогут нашим усилиям».

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