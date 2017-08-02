Украина и Белоруссия намерены возобновить демаркацию границы

Минск, , 13:57 — REGNUM Демаркация белорусско-украинской границы должна быть окончена к концу 2018 года, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, сообщает 2 августа БелаПАН.

По его словам, договоренность о продолжении проведения необходимых процедур для делимитации и демаркации государственных границ Белоруссии и Украины была достигнута во время встречи президентов двух стран.

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«Это будет новый этап в наших (белорусско-украинских) отношениях. Очень долго этот вопрос (о демаркации границы) не решался, но в начале июля нашим президентом был подписан указ о сопредседателе совместной демаркационной комиссии», — сказал Кизим.

Он отметил, что ранее обе страны начинали процесс демаркации, однако окончен он не был. На данный момент запланированы встреча сопредседателей демаркационной комиссии в начале августа, составление дорожной карты демаркации к сентябрю 2017 года и окончание работ к концу 2018 года.

«Это важно и с точки зрения охраны границ, и с точки зрения активизации приграничного сотрудничества», — подчеркнул посол.

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Напомним, белорусско-украинская граница имеет протяженность 1084 км. Договор о госгранице был подписан еще в 1997 году, однако реально работа началась только в конце 2013 года. Демаркацию границы должны были закончить в течение пяти лет, однако работы были приостановлены.

Одной из причин остановки работы стало возмущение жителей Волынской области в 2016 году и препятствование ими проведению демаркационных работ белорусской стороной. Жители были недовольны разделом Жировского канала, который должен был пройти вдоль границы и перейти во владение Белоруссии.

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