Генсек ООН выразил свое отношение к ситуации в Венесуэле

Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 1 августа выразил обеспокоенность по поводу «политической напряженности» в Венесуэле и еще раз призвал правительство и оппозицию к диалогу, чтобы положить конец нынешнему кризису, сообщает La Estrella de Panamá.

Гутерреш через своего пресс-секретаря также добавил, что он «принял к сведению» факт отмены домашнего ареста лидеров оппозиции Леопольдо Лопес и Антонио Ледесмы и перевода их в военную тюрьму.

«В этом ключевой момент для будущего страны Генеральный секретарь призывает всех венесуэльцев, особенно тех, которые представляют ветви власти, сделать все возможное для снижения напряженности, предотвращения дальнейшего насилия и смертей и нахождения пути для политического диалога», — передал пресс-секретарь Стефан Дюжаррик послание генсека ООН в ходе ежедневной пресс-конференции.

Дюжаррик, несмотря на настояния журналистов, отказался комментировать арест Ледесмы и Лопеса, чьего «немедленного освобождения» 1 августа попросил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Представитель Гутерреша также избежал высказывания мнения о выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы и настоял на том, что усилия главы ООН направлены на поддержку посредничества между правительством и оппозицией Венесуэлы.

Напомним, посол США в ООН Никки Хейли раскритиковала арест лидеров оппозиции и заявила, что правительство Николаса Мадуро «потеряло всякую легитимность».

Именно благодаря Хейли Вашингтон в мае внес вопрос о ситуации в Венесуэле в повестку Совета Безопасности ООН, однако с тех пор организация не предпринимала каких-либо действий в отношении Венесуэлы.

Новый посол России в ООН Василий Небензя, со своей стороны, 1 августа заявил, что кризис в Венесуэле решается без фактического ввода в повестку Совета Безопасности, который, в основном, имеет дело с угрозами международной безопасности.