Песков прокомментировал данные СМИ о погибших в Сирии военных

Москва, , 12:57 — REGNUM Власти Российской Федерации не видят причин сомневаться в данных Минобороны по поводу потерь среди российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Данные поступают по линии Министерства обороны, — заявил представитель Кремля. — Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными».

При этом Песков добавил, что если в Сирии есть российские граждане в виде добровольцев, то это не имеет никакого отношения к Минобороны.

Ранее Reuters сообщило, что в Сирии только в 2017 году якобы погибли более 40 российский военных. Агентство подчеркивает, что его данные отличаются от официально транслируемых российским министерством обороны, которое, по сведениям источников, занижает цифры в 4 раза.

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