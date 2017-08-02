Террорист-смертник напал на конвой международной группировки в Кандагаре

Кабул, , 12:07 — REGNUM

Конвой международных войск, принимающих участие в операции в Афганистане, стал 2 августа целью террориста-смертника, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от источника в местных силах обеспечения безопасности, который отметил, что инцидент произошел поблизости от аэропорта в городе Кандагаре на юге страны.

На данный момент официальный представитель коалиции во главе с НАТО не смог подтвердить сведения, предоставленные источником.

Более того, не сообщается о количестве жертв и возможных разрушениях.

Напомним, это уже не первый теракт, совершенный в Афганистан на этой неделе.

Так, 31 июля у посольства Ирака в афганской столице прогремел взрыв, в результате которого несколько человек погибли.

По данным местных СМИ, о своей причастности к этому акту насилия заявили боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Затем, 1 августа, в шиитской мечети в провинции Герат на северо-западе страны также был совершен теракт. Его жертвами стали по меньшей мере 20 человек.

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