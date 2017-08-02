В МИД РФ прокомментировали тему встречи Лаврова и Тиллерсона

Москва, , 12:06 — REGNUM Информация о том, что в Маниле состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, соответствует действительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Russia Today.

Как отметил Рябков, сейчас российская сторона ведет подготовку и согласует организационные моменты. Точное время переговоров еще не обозначено.

Напомним, 28 июля состоялся телефонный разговор Лаврова с Тиллерсоном, основной темой которого стало сокращение сотрудников американской дипмиссии в России и ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций.

«Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры — это не ответ по принципу «око за око», а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии», — отметили в МИД.

Дипломаты договорились, что будут поддерживать контакты по международным вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа Тиллерсон заявил, что встретится с Лавровым 5−6 августа на форуме АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

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