В Новгородской области прокуратура прекратила полномочия 35 депутатов

Великий Новгород, , 12:06 — REGNUM В первом полугодии 2017 года по требованию прокуратуры в Новгородской области были досрочно прекращены полномочия 35 депутатов из-за нарушений федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 2 августа, официальный представитель ведомства Елена Баркане.

Отстранённые депутаты либо не предоставили в установленный законом срок сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, либо скрыли ряд сведений.

Так, например, в июле 2017 года в Марёво досрочно сдала мандат депутат Велильского сельского поселения Светлана Уткина — решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги приняли депутаты. Ранее в Шимском районе были досрочно прекращены полномочия двух депутатов Подгощского сельского поселения, которые не представили сведения о доходах своих супругов за 2016 год.

В ряде случаев полномочия депутатов прекращаются по решению суда, который соглашается с позицией прокуратуры, вопреки мнению депутатов. Так, например, Боровичским районным судом были досрочно прекращены полномочия депутата Ореховского сельского поселения Мошенского района, а также одного из депутатов Неболчского сельского поселения Любытинского района.

По словам Елены Баркане, за весь 2016 год из-за подобных нарушений в Новгородской области по требованию прокуратуры были прекращены полномочия 27 народных избранников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в защиту сельских депутатов, не желающих отчитываться о своих доходах, в марте 2017 года выступил депутат Государственной думы РФ от Новгородской области Александр Коровников — он предложил депутатам Новгородской областной думы поддержать инициативу о том, чтобы о доходах и имуществе отчитывались только депутаты, работающие на штатной (постоянной) основе.

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