Рогозин: «Хамский жест лишил Молдавию сотен миллионов долларов»

Москва, , 11:44 — REGNUM Потери Кишинева от срыва переговоров лишили Молдавию десятков миллионов долларов, заявил 2 августа российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу НТВ.

Рогозин пояснил, что Москва собиралась многое сделать для Кишинева. Рогозин планировать озвучить предложения по двустороннему экономическому сотрудничеству.

«Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально, — констатировал он. — Потеряли, думаю, десятки, а может быть сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским».

Напомним, 28 июля самолет, на котором летела московская делегация, в том числе и Рогозин, не смог пересечь воздушное пространство Румынии. Власти этой станы фактически не пустили делегацию в Молдавию, ссылаясь на то, что в самолете находятся «санкционной персоны».

Всего на борту находились 165 пассажиров. Среди них — делегация во главе с Рогозиным. В результате воздушное судно было посажено на запасном аэродроме в Минск.

Рогозин и его делегация вынуждены были возвратиться в Россию, не проведя запланированные международные встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа аналитик румынского Университетского фонда Черного моря Петришор Пею высказал мнение, что Румыния оказалась единственной проигравшей стороной в инциденте с самолетом Рогозина.

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