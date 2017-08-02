Райцентру свободного порта Ванино впервые назначат мэра

Южно-Сахалинск, , 13:21 — REGNUM Районному центру свободного порта Ванино впервые назначат главу. Решение вопроса — выбирать главу или назначать — сопровождалось возмущением местной общественности, но в итоге прямые выборы были все-таки отменены. Из восьми претендентов на кресло мэра в финал вышли два кандидата, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За кресло мэра Ванино пытались бороться сразу восемь кандидатов. В их числе действующие главы поселений, предприниматели, чиновники администрации порто-франко. На итоговом заседании конкурсной комиссии были заслушаны их программы.

«Надо отметить, что все кандидаты выступили очень достойно, все имеют весьма полное представление о развитии поселка, о том, в чем заключается работа главы. Но 5 баллов смогли набрать только двое — действующий депутат поселкового и руководитель охранного предприятия Совета Александр Орлов и юрист Владик Надарян. Оба кандидата продемонстрировали, что им хорошо известны проблемы Ванино и способы их решения», — рассказала председатель конкурсной комиссии Марина Чихман.

Окончательное решение о том, кому из двух претендентов руководить весьма перспективным районным центром в ближайшее время, примут депутаты. Выборы главы, по предварительным данным, будут назначены на первую декаду сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, процедура замены прямых выборов мэра Ванино на назначение сопровождалась чередой скандалов. Депутаты местного Совета категорически отказывались выносить за публичные слушания предложение населения о прямых выборах. Перед этим скандалами сопровождалось первое в истории назначение главы района. Сначала конкурсная комиссия отказала девятерым кандидатам на том основании, что они неправильно подготовили документы. Во втором туре на должность главы претендовали две дамы — педагог и предприниматель. Однако промышленный, транспортный район категорически не захотел поставить на главную должность женщину. Лишь с третьей попытки удалось назначить главу района. Александр Наумов, руководивший местным коммунальным предприятием, пользуется заслуженным уважением жителей свободного порта. Его кандидатура устроила всех.