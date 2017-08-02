США не признают параллельное правительство венесуэльской оппозиции

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Ответственный по делам Латинской Америки в Госдепартаменте США Майкл Фицпатрик 1 августа заявил, что Соединенные Штаты видят установление диктатуры в Венесуэле, однако при этом признают легитимность правительство Николаса Мадуро и не планируют признавать возможные параллельные правительства, сформированные оппозицией, сообщает El Diario.

Через день после того, как Белый дом впервые назвал Мадуро «диктатором», представитель Госдепа заявил, что США не признают Национальную ассамблею (парламент Венесуэлы) в качестве альтернативного правительства, даже если законодатели попытаются создать что-то наподобие параллельного государственного аппарата.

«Мы хотим продолжать диалог с правительством президента Мадуро», — заявил Фицпатрик в интервью ИА EFE в Вашингтоне.

«Нам необязательно признавать параллельные правительства. В данный момент мы уважаем официальное правительство Венесуэлы и президента Мадуро», — заявил чиновник, который занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по Южной Америке и является одним из должностных лиц, наиболее связанных с реализацией политики в отношении Венесуэлы.

Чиновник напомнил, что США имеют «двусторонние отношения почти со всеми странами мира, за исключением пары стран», даже если они не соответствуют своей «форме правления».

«И в случае Венесуэлы мы будем поддерживать венесуэльский народ в выходе из этого кризиса» и «проведении дипломатических переговоров» с правительством, сообщил чиновник.

Между тем Фицпатрик предупредил, что, если чависты выполнят свои угрозы и снимут с должности генерального прокурора Венесуэлы Луису Ортега Диас, то это будет «шагом в неправильном направлении».

Он также добавил, что, «возможно», Белый дом решит расширить санкции к венесуэльскому правительству из-за повторного ареста лидеров оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы, что «очень обеспокоило» Государственный департамент.

Фицпатрик напомнил, что еще могут быть наложены «секторальные санкции», влияющие на нефтяную промышленность Венесуэлы, и подчеркнул, что «прежде чем принять это решение», Вашингтон должен убедиться, что не «травмирует население» своими мерами.

Фицпатрик также назвал санкции, объявленные против Мадуро 31 июля, символическими, так как не ясно, имеет ли президент Венесуэлы какие-либо активы в США.

Дипломат отметил, что, несмотря на запрет на въезд на территорию США для Мадуро, президент Венесуэлы может беспрепятственно приземлиться в Нью-Йорке, чтобы принять участие в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре.

Напомним, после проведения выборов 30 июля в Национальную конституционную ассамблею, которая выполняет роль учредительного собрания и получает практически неограниченные полномочия по реорганизации основных институтов Венесуэлы, США наложили на президента Николаса Мадуро персональные санкции и определили в символический клуб диктаторов, куда уже входят президент Сирии Башар аль-Асад, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Зимбабве Роберт Мугабе.