Уличные протесты в Челябинске собирают под единый лозунг: «Смена власти!»

Челябинск, , 11:51 — REGNUM Уличные мероприятия несистемной либеральной оппозиции в Челябинске, собирающие протестную энергию в разных сферах общественной жизни, курируют одни и те же активисты. Общественность подводят к мысли о необходимости смены власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники акций.

Наблюдательные челябинцы заметили участие некоторых активистов в разных уличных мероприятиях, вне зависимости от тем протеста.

«По роду службы бываю на так называемых протестных мероприятиях в Челябинске. Заметил интересную особенность: на всех этих мероприятиях, независимо от их тематики: «СтопГОК», обманутые дольщики или навальнинги, присутствуют одни и те же кураторы», — сообщил источник, пожелавший сохранить конфиденциальность. Дополнительно он сообщил, что независимо от тематики мероприятия и от заявленной идеи, модераторы мероприятия склоняют присутствующих к скандированию антиправительственных лозунгов, а также к участию в неких «общероссийских акциях» против власти. По словам кураторов, с которыми удалось пообщаться, аргументация самая простая, — «все проблемы от существующей власти, следовательно, — ее надо менять». Смену власти они настроены осуществлять не через выборы, а, используя протестные настроения масс.

Одним из замеченных участников разных протестных митингов стал участник, не так давно участвовавший в программе челябинского телевидения «В центре внимания» в качестве эксперта по социальным сетям. Тогда обсуждаемой темой был вопрос о «группах смерти». Молодой человек высказывался о виновности родителей и семьи в пристрастии подростков к «группам смерти».

Несколько неожиданно, сообщил источник, было встретить его в «обновленном имидже», на митинге обманутых дольщиков в качестве модератора и «жертвы», то есть пострадавшего от недобросовестных застройщиков.

«Речь этого активиста свелась всё к той же кричалке про «плохую власть», «убийцу-губернатора» и призывам к массовым акциям протеста. После недавнего разоблачения сторонников Навального в их причастности к созданию тех самых «групп смерти» дело обретает интересный поворот: тот человек, который суетился на передаче о «группах смерти», модерирует митинги обманутых дольщиков, призывая к свержению власти. По-моему, связь с либеральными «протестантами» Навального налицо», — пояснил источник.

Отметим, протестную энергию улицы пытались подхватывать ранее в Челябинске представители правых националистических групп. Так, к протесту обманутых дольщиков «Гринфлайт» пытались примкнуть активисты, сотрудничавшие с адептами неонацизма. Один из них ранее, до участия в протестах дольщиков, активно продвигал акцию организатора митинга «против плохих дорог» в 2016 году. На митинг участникам предлагалось приносить пробитые автомобильные покрышки для выкладывания кучи во время протестных акций. Позже, в мае 2016 года, организатор митинга был оштрафован за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики и нацистского приветствия, а того, кто помогал проводить этот митинг, обманутые дольщики просили покинуть свои ряды.