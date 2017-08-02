Reuters сбилось со счета: в Сирии — полсотни погибших русских

Лондон, , 11:22 — REGNUM Свыше 40 российский военных погибло в Сирии только в 2017 году, сообщает Reuters.

Речь идет как о служащих российских вооруженных сил, так и о представителях частных военных компаний.

Агентство подчеркивает, что его данные отличаются от официально транслируемых российским министерством обороны, которое, по сведениям источников, занижает цифры в четыре раза.

Так, именно в этом году в Сирии погибло столько русских, сколько не погибало за два года с начала помощи правительственным войскам в Дамаске. По данным британского агентства, за два года (с 2015 по 2017) погибли 36 российских военных.

В подтверждение своих заявлений агентство, в частности, ссылается на данные из социальных сетей. Также информация подтверждена родственниками, знакомыми и данными, полученными от неназванных госслужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа сирийское агентство SANA передало информацию о том, что так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США погубила 60 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор очередным авиаударом.

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