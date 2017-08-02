Емельянов: Иск Украины к РФ из-за моста в Крым никто не заметит

Москва, , 11:14 — REGNUM Иск Украины к России из-за строительства моста в Крым является сугубо политически мотивированным действием, не имеющим никаких экономический оснований. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Власти Украины готовят судебный иск против Российской Федерации из-за убытков, якобы связанных со строительством моста через Керченский пролив.

«Это чисто политическая акция. Здесь нет ни юридических, ни экономических оснований», — заявил Емельянов.

По его мнению, достичь какого-либо позитивного решения Украина с помощью такого «пиаровского акта» не сможет.

«Различные иски Украина часто использует, чтобы ещё раз продемонстрировать свою политическую позицию, свои политические притязания и притязания на Крым, негативное отношение к России, попытку сформировать таким образом общественное мнение и так далее», — подчеркнул парламентарий.

«Собственно, международная общественность уже устала от демаршей Украины. Я думаю, что на этот очередной демарш никто просто не обратит внимания», — заключил Емельянов.

2 августа стало известно, что Киев готовит иск к России из-за строительства моста в Крым. В частности, как указал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, в настоящее время украинские власти считают убытки торговых портов, связанные с ограничением судоходства в Керченском проливе.

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